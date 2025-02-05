TOKAT (İHA) – Tokat’ın Artova ilçesinde düzenlenen operasyonda, elektrik dağıtım şirketlerini milyonlarca lira zarara uğratan çete üyeleri gözaltına alındı.

Sivas ve Tokat’ta elektrik dağıtım şirketlerinin şebekelerin uzaktan kontrolünü sağladığı Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) rölelerinin çalınması üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Elektrik dağıtım şirketlerinden gelen şikâyet sonrası Sivas ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 12 farklı ilden hırsızlık yaptığı iddia edilen çete üyeleri, jandarmanın Plaka Tanıma Sistemi’nden yaptığı takiple Tokat’ın Artova ilçesinde yakalandı. Yaptıkları hırsızlık ile elektrik dağıtım şirketlerini milyonlarca lira zarara uğratan şebeke üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.