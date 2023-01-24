Gaziantep’te bir yıl önce ekmek almak için evden çıkan ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, olaydan bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinde göz yaşları sel olurken, acılı baba geçen 1 yıllık süreye rağmen sorumluların gereken cezayı almadığını ve tedavisinde de ihmallerin olduğunu söyledi.

Gaziantep’te bir yıl önce ekmek almak için evden çıkan ve kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, olaydan bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinde göz yaşları sel olurken, acılı baba geçen 1 yıllık süreye rağmen sorumluların gereken cezayı almadığını ve tedavisinde de ihmallerin olduğunu söyledi.

Olay, 23 Ocak 2022 Pazar günü öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre, ekmek almak için evden çıkan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telini fark etmeyerek basmış ve akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.

Elektrik çarpmasıyla komalık oldu, bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti

Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra komaya giren Mehmet Çavuş, özel hastanede 4 ay süren tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada da bir süre devam eden tedavinin ardından ’yapılacak bir şey yok’ denilerek taburcu edilmişti. Talihsiz çocuk, daha sonrasında ise ailesinin girişimleriyle Ankara’da tedavi görmeye başlamıştı. Ankara’da tedavisi devam eden Mehmet Çavuş, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun, 23 Ocak 2022’de yaşanan olaydan tam bir yıl sonra yine aynı gün olan 23 Ocak 2023’te hayata gözlerini yumması ise dikkat çekti.

Göz yaşlarıyla defnedildi, yakınları feryat etti

Bir yıl boyunca süren tedaviye ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Mehmet Çavuş Akbayram, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık’ta defnedildi. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında küçük Mehmet’in annesi Hülya, babası Hüseyin ve diğer yakınlarının göz yaşı dökerek feryat etmesi ise yürekleri sızlattı.