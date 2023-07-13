Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay 30 Haziranda Cizre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile dışarda olan 12 yaşındaki Ayşe Aydın, yakınlardaki kablolarla oynamaya başladı. Burada akıma kapılan talihsiz kız, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına sevk edildi. Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.