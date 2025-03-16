Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik baksında yangın ihbarına gelen itfaiye ekipleri bakstan çıkan koku ve dumanın içerde elektrik akımına kapılan kediden kaynaklandığını belirledi.

Olay Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4591 Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta bulunan elektrik baksında yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, baksın içerisinden duman çıktığını, bakstan etrafa ağır bir koku yayıldığını ve yangın olmadığını belirlerken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yetkililerine haber verildi. Olay yerine gelen AEDAŞ görevlileri, baksa gelen enerjiyi kapattıktan sonra yayılan ağır koku nedeniyle ağız ve burunlarını kıyafetleriyle kapatarak baksın kapağını açtıklarında yanmış kediyle karşılaştı. Baksın içerisindeki kedi, bir sopa ile olduğu yerden alındıktan sonra kapatılan enerji yeniden açıldı.