Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafo direğine çıkarak hatlarda çalışma yaparken aniden akıma kapılarak hayatını kaybeden adam defnedildi.

Olay, dün Perşembe beldesi Musausta Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç İnan özel trafo direğine çıkarak elektrik hattında çalışma yaparken aniden akıma kapıldı. O esnada yerde bulunan kazığın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı adama tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı. Erdinç İnan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan otopsi sonrası bugün Zonguldak’ta cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kimsesizler asri mezarlığına defnedildi.