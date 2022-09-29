Bayburt’ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Aras Edaş personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt’ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Aras Edaş personeli son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yaparken elektrik akımına kapılan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras Edaş) personeli bir kişi hayatını kaybetti, bir personel de yaralandı.

Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Aras Edaş personellerinden Mücahit Tokdemir (26) ile Miraç Yanık akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demirözü İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırılan Tokdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yaralı Miraç Yanık ise Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

“Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı”

Aras Edaş personeli Mücahit Tokdemir’in cenazesi Gümüşdamla köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tokdemir’in cenaze namazına ailesi, mesai arkadaşlarının yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengün, kamu kurumlarının müdürleri, STK temsilcileri katıldı.