Aksaray’da elektrik faturası kestiği esnada panodaki elektrik kaçağından akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi sayaç okuma personeli hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kullanımını faturalandırmak için müstakil bir evin elektrik panosuna dokunan elektrik dağıtım şirketi sayaç okuma personeli Osman Alaer (35), panoyu kontrol ettiği esnada elektrik akımına kapıldı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Alaer’in hayatını kaybettiğini belirledi. cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Alaer’in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.