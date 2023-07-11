Eskişehir’de elektrik teline konan bir kuşun akıma kapılarak düştüğü hububat tarlasında yangın çıktı. Çevre tarlalara da sıçrayan yangında yaklaşık 60 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi’ndeki hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlalarında yangın çıktı. Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine yapılan ihbar sonucu, çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Köy halkının traktörleriyle yardım ettiği çalışmalar sonucunda itfaiye ve jandarma ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, başlangıç noktasında bulunan elektrik direğinin dibinde yanmış yırtıcı kuş bulundu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda kuşun direkte şase sonucu elektrik akımına kapıldığı ve çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu değerlendirildi.

Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yan yana bulunan 8 farklı tarlada yaklaşık olarak 60 dönüm ekili arazide zarara neden oldu. Hasadı yapılmamış arpa ve buğdayların zarar gördüğü yangın sonucunda ekipler tarafından inceleme başlatıldı.