Gümüşhane’nin Torul ilçesinde elektrik akımına kapılan imamı hastaneye yetiştirmek isteyen otomobil kaza yaptı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan imam hatip kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüştuğ köyü Balcılar Mahallesi Camiinde imam hatip olarak görev yapan Tahsin Doğanay (28), köydeki bir inşaata yardım ederken elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Köyün ilçeye uzak olması nedeniyle yaralı imam hatibi biran önce ambulansa ulaştırmak için Fevzi ve Kenan Tuncer’le birlikte 29 AK 595 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bekir Çubukçu, bir süre ilerledikten sonra aracının kontrolünü kaybederek dereye yuvarlandı.

Elektrik çarpması ihbarı alarak köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bu kez trafik kazasına müdahale ederken sürücü Bekir Çubukçu, Fevzi ve Kenan Tuncer ile imam hatip Tahsin Doğanay kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan imam hatip Tahsin Doğanay ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Cenazesi Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırılan imam hatibin Trabzon’un Of ilçesinden olduğu, evli ve 4 yıldır köyde görev yaptığı öğrenildi.