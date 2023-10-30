Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Yağmur Girgin, oturdukları evin yakınlarında bulunan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken birden çığlık attı.

Tadilatta olan evin açıkta kalan elektrik tellerine değen Yağmur, elektrik akımına kapıldı. Yere yıkılan küçük Yağmur, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp fakültesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Yağmur hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma kabloyu açıkta bırakan komşusu ve elektrik tesisatını yapan elektrik firmasının ifadesini alındı. Girgin ailesinin 3 çocuğun en büyüğü olan Yağmur gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.