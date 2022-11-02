Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Gezer, tedavi gördüğü hastanede 42 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Gezer, tedavi gördüğü hastanede 42 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde Yusuf Gezer, 19 Eylül’de akşam saatlerinde okuldan dönerken evinin bahçesinde yerde bulunan elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Gezer, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ilk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine, ardından Mardin merkezde bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlatamayan Gezer, buradaki müdahale sonrası Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Gezer, tedavi gördüğü hastanede 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.