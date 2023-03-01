Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki bir eldiven fabrikasının avlusunda geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki bir eldiven fabrikasının avlusunda geri dönüştürülmek üzere bekleyen kağıt ve kartonlar yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni siteler mahallesinde faaliyet gösteren bir eldiven fabrikasının avlusunda bekleyen içerisinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu karton ve kağıtlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dükkandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kağıt ve kartonların tutuşması ile bir anda büyüdü.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede yangının dışarıda bulunan bir makineden kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor.