Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, projelendirdiği ‘Elden Ele’ projesini düzenlen açılış töreniyle hayata geçirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Necip Atar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska bölüm öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende kurdela töreni öncesi konuşan Dekan Prof. Dr. Yakup Kaska, “Bazı projeler beraberinde bazı projeleri de tetikler. Dolayısıyla bu merkez öğrencilerin, hocaların; sivil vatandaşla buluştuğu bir merkez haline gelecek. Biz burada hem çayımızı kahvemizi içeceğiz hem de insanlar burada sosyalleşerek proje fikirleri ortaya koyacak. Burada bilimsel olarak karşılıklı fikir alış verişinde de bulunulacak. Özellikle AB projelerinde olabileceğimiz birliktelikler burada başlayacak“ dedi.

Öğrenciler memnun

‘Elden Ele’ projesinin çok yararlı olduğunu kaydeden fakülte öğrencilerinden Adamou Koroney, emeği geçenlere teşekkür etti. Koroney, “Ben Prof. Dr. Yakup Kaska’nın öğrencisiyim. Burası bizim için çok iyi oldu. Bizler için iyi bir iletişim noktası olacak. Projeler geliştirebileceğimiz bir yer olacak. Üniversitemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tuğçe Binen ise, “Burası biz öğrenciler ile akademisyenlerin bir araya gelebildiği önemli bir buluşma noktası olacak. Bunun için üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.

“28 Şubat sürecine ikna odaları vardı şimdi bilim odaları oldu”

Rektör Prof. Ahmet Kutluhan ise “28 Şubat sürecinde ikna odaları vardı. O odaların yerine proje çay evi, proje odası, düşünce odası geleceği ışık tutacak bir düşünce odası olarak bir dizayn yapması gerçekten çok mutluluk verici. Başta Yakup hocam olmak üzere bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleşti. İkramların sunulduğu etkinlikte oluşturulan ‘Elden Ele Projesi’ merkezinde fakülte personeli ve öğrencilerin buluşması, hayata rehberlik edecek ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşturulması, hayırseverlerin öğrencilerle buluşması, çeşitli ikramlar ve günde iki kez çay paylaşımı, seminer sonrası buluşmaları, araştırma ve sosyal etkinliklerin bütünleştiği faaliyetler gerçekleşecek.