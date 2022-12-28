Bilimi sevdirmek için Türkiye’yi dolaşan Elçin Yalçıneli, bugün Özalp ilçesindeki minik öğrencilerle buluştu. Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katkıları, Özalp Belediyesinin destekleriyle minik öğrencilerle Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda buluşan Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için basit eserler yapmayı öğretti.

Van’ın Özalp ilçesine gelen Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için çocuklarla bir araya geldi.

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