Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği sporcusu 8 yaşındaki Musab Uğurlu, geçtiğimiz günlerde davet edildiği Fenerbahçe seçmelerinde başarılı bir performans sergileyerek sarı-lacivertiler tarafından tekrar davet edildi.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 2015 doğumlu sporcunun antrenörü Gökhan Akırsan, "Psikomotor becerileri yaşıtlarından oldukça ilerde oyun zekası gayet iyi ve genetik olarak çok çabuk bir sporcudur. Musab’ın ülkemizde alt yapıda önemli işlere imza atmış büyük camialarda daha kaliteli bir eğitimle müthiş bir oyuncu olabileceğine inanıyorum" dedi.

Musab ve ailesine teşekkür eden Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği^nin altyapı koordinatörü Gökhan Akırsan, "Sporcularımız için en güzel ve en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz, teknik ekibimize ve bizlere güvene ailelere tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.