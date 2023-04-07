Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Elbistan’daki bir işyerlerinin açılış törenine katılarak kurdele kesti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatör vali olarak görev aldığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremden dolayı kapanan işyerlerinin açılış törenine katılarak kurdele kesti. Ardından ilçedeki Kayseri Konteyner Çarşısı esnafı ve vatandaşlar ile buluşan Vali Kızılkaya, “Elbistan’da depremden etkilenerek kapanan iş yerleri birer birer açılıyor. Bir mağazamız daha kapılarını halkımıza açtı. Elbistan’da her geçen gün hayat normale dönüyor. Depremde işyerleri zarar gören ve konteyner çarşıda dükkânlarını açarak hizmet vermeye devam eden esnafımızı ve hemşerilerimizi de ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Esnafımız ayağa kalktıkça Elbistan iyileşiyor” ifadelerini kullandı.