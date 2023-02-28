Samsun’un, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmada yükü sırtlaması, bölge halkında büyük karşılık buldu. Elbistanlılar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Elbistan il, şehrin en güzel caddesinin adı ’Samsun’ olsun" talebinde bulunarak Samsunlulara teşekkür etti.

Samsun’un, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmada yükü sırtlaması, bölge halkında büyük karşılık buldu. Elbistanlılar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Elbistan il, şehrin en güzel caddesinin adı ’Samsun’ olsun" talebinde bulunarak Samsunlulara teşekkür etti.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ’koordinatör vali’ olarak Elbistan’a görevlendirilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi de depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama-kurtarma, yardımlar, enkaz kaldırma, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini yenileme çalışmalarıyla yöre halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardım ve destekleriyle yaraların sarılmasında etkin rol oynaması nedeniyle Samsun halkından övgüyle söz eden Elbistanlı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda şehrin en işlek caddesine ’Samsun’ adının verilmesini istedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremin ardından hızla deprem bölgesine giden Samsun Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan ekipler, bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarından ilçenin alt ve üstyapısının onarımına, insani yardım malzemesi dağıtımından enkaz kaldırma işlemine kadar deprem bölgesindeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için büyük çaba harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri; afetzede vatandaşların da büyük sevgisini kazandı. Samsun halkından övgüyle söz eden Elbistanlı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda şehrin en işlek caddesine ’Samsun’ adının verilmesini istedi.

"Samsun’daki canlarımız olmasaydı belki Elbistan’ın yarısı enkaz altında kalırdı"

Çektikleri videoları sosyal medya platformlarında paylaşan vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle Samsun Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Afetzede bir vatandaşın videolu paylaşımında, "Samsun’daki canlarımız olmasaydı belki Elbistan’ın yarısı enkaz altında kalırdı. Yardımların yarısı Samsun’dan geldi. 10 kamyon geliyorsa 5-6’sı Samsun’undu. Kepçeler ve iş makineleri Samsun Büyükşehir Belediyesinindi. Buraya Samsun’dan yardım gönderen kişiler de var. Veteriner hekimler var. Tüm Samsun halkına ve onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullanarak memnuniyetini belirtti.

"Elbistan il, caddenin adı ’Samsun’ olsun"

Afetzede bir başka vatandaş ise sosyal medya paylaşımında, "Samsun, kardeş şehir ilan edilsin. Başkanım bunu gündeme getirmeniz lazım. O kadar çok Samsunlu yardıma koşanlar var ki ben bir Elbistanlı olarak gurur duydum. Elbistan il, caddenin adı ’Samsun’ olsun. Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarının emekleri unutulmasın. Valimiz Zülkif Dağlı’nın üstün çabasına teşekkür borcumuz olsun" cümleleriyle teşekkür etti.

"Yaraları sarmak için bölgedeyiz"

Elbistan’ın yaralarını sarmak için ekiplerin bölgede var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm birimlerimize ait çok sayıda ekibimiz, araç ve makine parkımız ile 7-24 sahadayız. Deprem felaketini yaşayan bölgede bulunan Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarını kaldırarak yeni bir şehir kurulması için hazırlıyoruz. Ekiplerimizin yoğun mücadelesine tanıklık eden ilçe halkı büyük bir teveccüh gösteriyor. Bu da bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Sonuna kadar yanlarında olup, Elbistan’ı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.