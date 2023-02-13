Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri afet bölgesinde toplam 19 kişiyi enkaz altından kurtarırken, SASKİ ekipleri ise Elbistan’ın içme suyu sorununu çözüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri afet bölgesinde toplam 19 kişiyi enkaz altından kurtarırken, SASKİ ekipleri ise Elbistan’ın içme suyu sorununu çözüyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında hızla afet bölgesine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilk günden bu yana arama-kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için mücadele eden ekipler; 2’si çocuk ve 2’si bebek olmak üzere toplam 19 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

35 personel 5 araç ile bölgede görev yapan Samsun itfaiyesi son olarak depremden 160 saat sonra enkaz altından bir anne ve kızını sağ olarak kurtardı. Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan anne ve kızı itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek sık sık bölgedeki ekiplerle irtibatta olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İnanılmaz kurtuluşlara tanıklık ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı kurtarmak için çok büyük bir mücadele verdi. İtfaiye ekibimiz deprem bölgesine ulaştığı andan itibaren toplamda 19 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sırasında zamana karşı yarışan, hatta kendi canını hiçe sayarak enkaz altından çıkarmayı başardı. İnanılmaz kurtuluşlara hep beraber tanıklık ettik. İnşallah bundan sonrada iyi haberler gelmeye devam edecektir” dedi.

SASKİ Elbistan’da su sorununu çözüyor

Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Samsun Büyükşehir Belediyesi 162 araç ve 340 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mobil mutfak, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanlara destek olurken SASKİ ekipleri de bölgenin içme suyu sorununu çözme noktasında çalışıyor. Ekiplerce hatlarda oluşan arızaların giderilmesi, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarının jeneratörler yardımıyla çalıştırılması gibi birçok konuda çalışmalar yapıldı.

Bölgeye giderek çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, "İçme suyu ustalarımız, pompa ustalarımız, mühendislerimiz burada canla başla görev yapıyor. Su altında kalmış olan Elbistan ilçesinin ana terfi merkezinde pompa ve motorlarla ilgili arızaları giderdik. Ardından bin, 4 bin ve 5 bin ton olan 3 tane depoya su verdik. Depolarımız şu anda dolu. AFAD ile koordinasyon içinde enkaz altında olmayan şebekelere su verdik. AFAD’ın yönlendirmesiyle şehre ağır ağır hem su veriyor hem de arızaları gideriyoruz. AFAD’dan gelecek onay ile birlikte birkaç gün içinde Elbistan’ın tamamına suyu verip tamirlerini yapacağız. Şimdilik tankerlerimizle birlikte çadır kurulan alanlara, hastanelere, bölgedeki okullara içme suyu temin ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Bahattin Yanık, "Bir taraftan da vidanjörlerle birlikte kanalizasyon temizlik çalışması yapıyoruz. Çadır kentlerin olduğu tuvaletlerin kullanım suyunu temin etmek için nehirden iki ayrı noktaya dalgıç pompalar ve klorlama tesisleri ile birlikte seyyar boru hatları çekip kullanıma sunduk. Bizim buradaki çalışmalarımızı olumsuz etkileyen tek şey havanın soğuk olması. Sıcaklık geceleri eksi 18 dereceye kadar düşüyor. Bundan dolayı da içme suyu tankerlerimizin ve vidanjörlerimizin pompaları ile vanaları donuyor. Onların çözülmesi noktasında da uğraş veriyoruz. Zaman kaybımıza neden oluyor ama hızlı bir şekilde aşıp hizmete devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç olan tüm bölgelerde temiz su sağladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Elbistan’ın su sorununu çözmek için SASKİ ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor. İlgili kurumlarla sürekli olarak koordinasyon halinde olan ekiplerimiz, elektrik enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm bulurken; Elbistan ilçesinin yüzde 70’inin su sorununu çözdü. Köylerin de yüzde 95’ine su verildi. İlçede su verilmeyen yüzde 30’luk kısımda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz oralara da suyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.