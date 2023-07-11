Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 1957’den beri mesleğini aşkla, şevkle ve sorumlulukla sürdüren duayen gazeteci Mehmet Göçer, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Elbistan’da yerel basının temellerini 66 yıl önce atan ve şehrin son yarım yüzyılından fazla bir süresini kalemiyle okurlarına aktaran Elbistan’ın Sesi Gazetesinin kurucusu Mehmet Göçer, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde 93 yaşında vefat etti. Kalemini, Elbistan sevdasına adayan güler yüzü, hoşgörüsü ve meslek aşkıyla şehrin simgelerinden biri olan Göçer için Pınarbaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Göçer’in cenazesinde, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, Elbistan Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, kurum müdürleri, basın camiası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar saf tuttu. Göçer, kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Taziyeleri kabul eden Göçer ailesi, bu acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara şükranlarını iletti.