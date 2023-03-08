Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremle ilgili teknik araştırma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak fayının 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremle ilgili teknik araştırma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak fayının 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi.

7,6 büyüklüğündeki depremin ardından söz konusu fayda hareketlilik yaşanmasını beklemediğini vurgulayan Yaltırak, “Buradaki hareket hızına bağlı olarak bundan sonra da büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak” diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak başkanlığındaki ekip, 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Çardak Fayı’nın röntgenini çekiyor. İTÜ ekibi, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde özellikle ulaşım olmayan yerlerde fay hattı üzerinde dron ile santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki ölçümler esnasında bugüne kadar elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Prof. Dr. Yaltırak, “Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen dron ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş” dedi.

Çardak fayı üzerindeki depremin dünya deprem literatüründe önemli bir yer tutacağını dile getiren Prof. Dr. Yaltırak, “Bu fayın üzerindeki yanal yer değiştirme tespit ettiğimiz kadarıyla 12 metrenin üzerinde. En büyük atımı da 12.5 metre bulduk. 8-10 metre arasında da yanal atımlar tespit ettik” şeklinde konuştu.

Çardak Fayı’nın 10-12 bin yıldır deprem üretmediğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Bu fay çok uzun süre beklemiş. Yaklaşık 10-12 bin yıldır bu fayda herhangi bir deprem aktivitesi olmamış. Buradaki hareket hızına bağlı olarak bundan sonra da büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak” sözleri ile açıklamasını tamamladı.