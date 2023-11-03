Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’da gazinolar bölgesi olarak bilinen ve günümüzde millet bahçesi olarak kullanılan bölgeye cami yapılacağını duyurdu.

Gürbüz yapılacak olan caminin adının ise ‘Gazze Camii’ olacağını açıklarken, temel kazı çalışmalarına başlandığını belirtti.

Gürbüz, açıklamasında, “4 yıl önce bugünlerde, şehrimizin huzurunu kaçıran gazinoları yıkarak bir dönem kapatmıştık. Şimdi yeni bir dönemi açmanın vakti. Daha önce huzursuzluğun kaynağı olan bölgeye, huzur getirecek Gazze Camii’nin temel kazısına bugün başlıyoruz. Herhangi bir Elbistanlıya sorun, o batakhaneleri anlatsın size. Masum kızlarımızı kandırıp batağa düşüren, yuvaları yıkan, şehrin suç oranını arttıran bir çukur gibiydi.

“Tehditleri umursamadık”

Hayatımıza dahi kast eden tehditlere kulağımızı kapatarak göreve gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biriydi buraları yıkmak. Daha önce şehrin sosyal dokusunu zehirleyen bir yeri, şimdi şehrin dokusunu güzelleştirecek bir merkez haline getirmenin verdiği iç huzuru anlatabilmem çok zor. Camimizin ismi de bizce çok anlamlı oldu. Böylesine anlamlı bir camiye, böyle anlamlı bir isim yakışırdı zaten. İnşallah şimdi camimizin inşaatına başlıyoruz. İnşallah Elbistan halkının bu batakhaneleri kaldırmamızla ferahladığı gibi buraya inşa edeceğimiz Cami bitmeden Filistin halkı, Gazze halkı da feraha kavuşur” dedi.