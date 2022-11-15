Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bazı park ve bahçelerde bulunan kamelyalara kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bazı park ve bahçelerde bulunan kamelyalara kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Daha önce Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere parklar ve mahalle aralarındaki alanlara zarar veren kişiler bu sefer de Kızılcaoba Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Taci Gökalp Parkı ile Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Saraybosna Parkı’ndaki kamelyalara zarar verdi.

Kamelyaların banklarını söken kişiler, masa kısmına da zarar verirken aynı zamanda Saraybosna Parkındaki güvenlik kamerasının direği de yerinden sökerek su kanalına attı.

Yaşanan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterirken, Elbistan Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hayır anlamıyoruz. Tüm Elbistan’ımıza ait olan kamelyalarımızdan ne istiyorsunuz? Kamu malı bizim ortak malımızdır. Ona verilen zarar tüm Elbistan’a verilmiş demektir” ifadeleri kullanıldı.

Zarar gören tüm kamelyaların tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtilirken, kamu malına zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.