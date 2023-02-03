Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Elbistan ilçesinde 2023 yılı ilk muhtarlar toplantısı Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Emre Dal, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

93 mahallesi ile oldukça geniş bir coğrafyaya sahip olan Elbistan’da birçok alanda vatandaş odaklı alt ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini kaydetti.

İlçedeki eğitim, sulama, ulaştırma, sosyal, kültür, spor, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi veren Kaymakam Vural," Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz, Elbistan Belediyemiz ve tüm kamu kurumlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 24 saat esasına göre tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya hazırız. Vatandaşlarımıza şeffaf ve hızlı bir şekilde hizmet ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Muhtarlardan engelli ya da dezavantajlı vatandaşların da devletin sunduğu imkan ve haklardan faydalanmaları için ilgili kurumlara yönlendirilmesini isteyen Vural, İlçenin asayişi ve vatandaşların can ve mal güvenliği için emniyet ve jandarma güçlerinin görev başında olduğuna dikkat çekti.

Özellikle oyun grupları, park alanlarındaki kamelyalar ve vatandaşların kullanımına sunulan malzemelere zarar verenlere karşı muhtarlardan daha duyarlı olmalarını isten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de“Bu konuda emniyet ve jandarmamız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Muhtarlarımızdan da kişilerin tespit edilmesi ya da bu tür eylemlere müdahale etmelerini ve bizlere ya da ilgili birimlere bildirmelerini istiyoruz”diye konuştu.

Çeşitli bilgilendirmelerin ardından toplantı da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.