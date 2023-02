Depremin ilk gününden itibaren elindeki tüm imkânları seferber eden Trakya Üniversitesi, Elbistan’da bir destek merkezi kurarak depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren elindeki tüm imkânları seferber eden Trakya Üniversitesi, Elbistan’da bir destek merkezi kurarak depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Edirne Valiliğinin destekleri, vatandaşların ve Trakya Üniversitesi ailesinin yardımlarıyla büyüyen ve üniversitenin imkânlarıyla kurulan destek merkezi, Kahramanmaraş Elbistan’a umut oluyor. Felaketin ilk gününden itibaren organize bir şekilde hareket eden Trakya Üniversitesi, bölgede kurduğu destek merkezi içerisinde hayata geçirdiği aşevi, sağlık merkezi, pazar yeri, çadır, konteyner ve tuvaletlerle ihtiyaçları karşılayarak sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturdu.

“20 derecelere ulaşan soğuktan etkilenen insanlarımıza burada hizmet sağlıyoruz”

Trakya Üniversitesinin hem kendi kaynakları hem de bölge insanının yardımları ve Edirne Valiliğinin destekleri ile Elbistan’da kurduğu destek merkezinin koordinasyonunu üstlenen Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Depremin ilk gününden itibaren ekiplerimiz canla, başla sahada mücadeleleri sürdürüyor. Bizim Elbistan’da kurduğumuz merkezimizin amacı, sistemli ve sürdürülebilir bir yaşam merkezi oluşturmak. Onun için tüm insan gücümüzü ve imkânlarımızı seferber ettik. Yardımseverlerimizin katkıları ve gönüllülerimizin destekleri ile oluşturduğumuz profesyonel mutfağımızda her gün öğle ve akşam saatlerinde üç çeşit sıcak yemeği afetzedelerimizle buluşturuyoruz. Şu anda 600 kişilik yemek kapasitemizi en kısa süre içerisinde artırarak 1000 kişiye ulaştıracağız. Üniversitemizin gönüllü çalışanları, Arda MYO Aşçılık programı öğrencileri ve Kırklareli Üniversitesinin gönüllü hocaları ile yemek hizmetimizi başlattık. Trakya Üniversitesinin kahraman doktorları, hemşireleri, intörn hekimleri ve yardımcı sağlık çalışanları ile burada küçük bir sahra hastanesi gibi alan oluşturduk. Birinci basamak sağlık hizmeti veren merkezimizin ilk gününde 180 hastaya hizmet verdik. Ayrıca bir acil müdahale noktamız da bulunuyor. Kronik hastalarımıza, rutin kontrollere gelen çocuk ve bebeklerimiz ile eksi 20 derecelere ulaşan soğuktan etkilenen insanlarımıza burada hizmet sağlıyoruz. Canla, başla bize destek veren doktorlarımıza, intörnlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yaşanan olumsuz olayların önüne geçmek ve Türk insanının ilk günden bu yana yoğun bir şekilde ilettiği yardımları bölge insanı ile buluşturmak adına bir açık pazar yeri kurduk. Gelen tüm giyecek, gıda, battaniye gibi malzemeler, oluşturduğumuz alanda herhangi bir yığılma ve karışıklığa mahal vermeyecek şekilde sınıflandırılarak depremzedelerimizin hizmetine sunuldu. Bölgeye malzeme akışı sürüyor. Kurduğumuz merkez, bölgenin en sistemli yeri haline geldi. Farklı noktalara gelen yardım tırları da buraya yönlendiriliyor. Maalesef tamamını üstlenemesek de elimizdeki tüm imkânları seferber ederek gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

“155 çalışanımızla halkımızın yardımına koştuk”

Trakya Üniversitesinin depremin ilk gününden itibaren hızlıca organize olarak depremin ve iklim şartlarının tüm olumsuzluğuna rağmen sahada aktif bir rol üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Hem kendi kaynaklarımızı hem de bölgemizin kaynaklarını bir araya getirerek Elbistan’da bir destek merkezi kurduk. 106’sı şu anda aktif bir şekilde sahada olmak üzere toplam 155 çalışanımızla halkımızın yardımına koştuk. Düzenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı hedefi ile kurduğumuz Trakya Üniversitesi Elbistan Destek Merkezi’nde ihtiyaç duyulan sıcak yemek, sağlık hizmeti, hijyen imkânları, giyecek ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelerimizle buluşturduk. İnsanların yemeğini yiyip ısınabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bölgenin en sistemli yerlerinden birini koordine ediyoruz ve ihtiyaç sahibi tüm insanımızı merkezimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Edirne’nin coğrafi olarak deprem bölgesine en uzak nokta olmasına rağmen Trakya Üniversitesinin büyük bir hızla bölgeye ekiplerini ve yardımlarını sevk ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tabakoğlu, hayatın normale dönmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Trakya Üniversitesinin ülkemizin her zaman hizmetinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalışmalarda bir an bile olsun desteklerini esirgemeyen ve şu anda Hatay’da görev yapan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve valilik çalışanlarına, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki hayırseverlere, Trakya Üniversitesinin sahada görev alan sağlık çalışanlarına, arama kurtarma ekibine, bahçe ekibine ve bölgedeki çalışmaları koordine eden Özel Kalem Müdürüm Öğr. Gör. Kıvanç Ada, Genel Sekreter Yardımcım Öğr. Gör. Burak İşçimen ve Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci’ye teşekkür etti.