Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile bin 13 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile bin 13 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Elbistan’a kaçak cep telefonu ve aksesuar getirileceği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, yapılan analiz çalışması sonucunda aracı ilçe girişinde takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile farklı marka modellere ait bin 13 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Telefon ve diğer emtialara el konulurken malzemelerle ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.