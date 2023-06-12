Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, depremde zarar gören arterlerde belediye ekipleri tarafından asfalt çalışması yapılıyor.

Elbistan Belediyesi, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yol açtığı yaraları sarmak ve şehri tekrardan ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, depremde deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Orhangazi, Battalgazi, Kümbet ve Esentepe mahallelerindeki trafiği tehlikeye sokacak durumda olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarıldıktan sonra yamalanıyor. Ekiplerin ayrıca, vatandaşların taleplerine göre de acil olan bölgelere anında müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada: “Şehrimizde depremden dolayı deforme olan yollar yenilenerek ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak sorumluluk sahamızdaki yolların konfor ve güvenliğini üst seviyeye çıkartacağız. Aynı zamanda gelen ihbarlar neticesinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına acil müdahale gereken yerlere de anında ekiplerimizi yönlendiriyoruz” denildi.