Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. İlçe merkezindeki enkazlarda arama çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatleriyle eksilere düşen dondurucu havada arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sokak hayvanları ile karşılaşan ekipler hayvanları beslemeyi de ihmal etmiyor.

Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı

Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı

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