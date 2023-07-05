Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, özellikle farklı yerlerden gelerek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Konar-göçer olarak tabir edilen ve komşu illerden gelen dilenciler, ilçedeki camiler, trafik ışıkları ile caddeleri mesken tutması üzerine Elbistan Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak operasyon düzenlendi. Dilenciler, zabıta ve polis ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Duygu sömürüsü yaparak dilenen kadınların çoğunun kucağında ve yanında çocuk bulunması dikkat çekti. Yaklaşık 18 kişi hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı. Üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu.

Şahısların çadır kurdukları bölgeye giden ekiplerce, dilencilik yapmamaları noktasında gerekli uyarılar yapılırken bu tür uygulama ve operasyonların devam edeceği kaydedildi.