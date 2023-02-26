Sultanbeyli Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için mobil aşevi kurdu. Ekipler, günlük 3 bin kişiye sabah, öğle ve akşam yemeği servisinde bulunacak.

Sultanbeyli Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için mobil aşevi kurdu. Ekipler, günlük 3 bin kişiye sabah, öğle ve akşam yemeği servisinde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat’ın ilk saatlerinden itibaren tüm kurum ve kuruluşlar gibi Sultanbeyli Belediyesi de bölgeye yardım ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor. 4 dönümlük alanda 83 konteyner ile 600 vatandaşa barınma imkanı sağlanarak, bölgede çocuk oyun alanı oluşturuldu. Sultanbeyli Belediyesi, Elbistan’da kurduğu mobil aşevi ile de 3 bin kişiye sabah, öğle ve akşam yemek servisinde bulunacak.

Elbistan’da görev yapan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, "Devletimize ve milletimize büyük geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Vatandaşlarımızın esenlik içerisinde yaşayabileceği, banyosunu, tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği konteynerler sağladık. 10 ilimizde olduğu gibi Elbistan’da da başta devletimizin tüm kurumları gibi Sultanbeyli Belediyesi de bundan sonra mobil aşevinde sabah, öğlen ve akşam yemek servisinde bulanacak" dedi.