Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde küçükbaş hayvanları telef olan 32 üreticiye 754 adet koyun dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın asrın felaketinde hayvanlarını kaybeden üreticilere yenilerinin hibe edilmesi projesi sürüyor. Elbistan’da afet sonrasında küçükbaş hayvan zararlarının telafisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce tespiti yapılan çalışmayla ilk etap koyun teslimatı yapıldı. Hayvan Borsası’ndaki programla ilçedeki 32 üreticiye toplamda 754 adet Akkaraman cinsi koyun dağıtıldı.

Hayvan dağıtım programına katılan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, yüzyılın felaketiyle hayvancılık ve tarım sektörünün ayağa kalkması için Bakanlık nezdinde bir dizi destek projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. İl genelindeki dağıtımları peyderpey sürdürdüklerini ifade eden Bilir, Elbistan’da da ilk teslimatı yaptıklarını söyledi.

Elbistan’da hayvan dağıtımının süreceğinin altını çizen Bilir, “İlimizde toplam 14 bin 342 hayvanımızın telef olduğu tespiti yapıldı. Telef olan hayvanların yerine hibe şeklinde yenilerini dağıtıyoruz. Bu gün de Elbistan’da üreticilerimizle bir araya geldik. Kırşehir ilimizdeki TİGEM’den temin edilen 1 yaşındaki Akkaraman cinsi 754 koyunu 32 üreticimize teslim ettik. Elbistan, hayvancılık noktasında önem arz eden bir kentimiz. Hayata geçirdiğimiz projeyle Elbistan’ın bu özel konumunu sürdürmesini hedefliyoruz. İlçede hayvan teslimatı devam edecek. Bazı üreticilerimizin talep ettiği cinslerin temini de önümüzdeki günlerde yapılacak. Sektörün canlanması ve yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu da üreticilerin zararlarının hızla karşılanmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Telef olan hayvanlarının yerine dağıtılan koyunları alan üreticiler ise kaybettikleri hayvanların sayısı kadar yeni koyunlar teslim edildiğine değinerek emek verenlere teşekkür etti.