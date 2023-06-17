Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, ticari hayatın yeniden ayağa kalkması için başlatılan çalışma çerçevesinde kurulumu tamamlanan 83 geçici işyerinin anahtarları, hak sahibi esnaflara teslim edildi.

Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi’nin AFAD desteği ile hayata geçirdiği konteyner çarşı projesindeki ilk 83 geçici işyerleri esnaflara teslim edildi. Candargazi İşhanı’ndaki 18, Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki 65 konteyner dükkandaki esnafların yararlandığı belirtildi.

Ahmet Karacabey Caddesi geçici işyerlerinin anahtar teslim töreni, Milli Eğitim Misakı Milli Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene, Diyarbakır Valis Yardımcısı Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve konteyner kent ve çarşıların koordinatör kaymakamı Özgür İşçimen katıldı.

Törende ilk olarak, depremden önceki işyerini kaybeden esnaflara, eski dükkanlarının olduğu noktaya bırakılan 43 konteynerler teslim edildi. Eski dükkanlarının olduğu yerde ağır hasarlı bina olması ve mahkeme süreci nedeniyle 22 esnafa da aynı cadde üzerindeki konteyner işyerleri noter kurası ile verildi.

Esnaflara anahtarlarının teslimi öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Toplamda 83 adet geçici işyerini teslim etmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Yıldız,“Kaymakamlığımız, Elbistan Belediyesi ve AFAD’ın işbirliğinde Candargazi İşhanı’nda depremden önce faaliyet gösteren esnaflarımıza 18 geçici işyerlerini teslim etmiştik. Elbistan’ımızın ticari yaşamında önemli bir işlevi olan Ahmet Karacabey Caddesi’nde 65 esnafımıza anahtarlarını veriyoruz. Diğer cadde ve noktalardaki konteyner çarşılarımızın esnaflarımıza teslimi kısa süre içerisinde gerçekleşecek. Hızla ve elbirliği ile Elbistan’ımızda ticari yaşamı da ayağa kaldırmak için omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren çalışma arkadaşlarımız ve sabırla bizlere destek olan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, depremin etkilerinin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için yoğun bir çaba harcadıklarına değindi.

Hem barınma ihtiyaçlarını hem de esnafların taleplerini karşılamak için aktif bir süreç yürüttüklerine vurgu yapan Başkan Gürbüz, “Ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için esnaflarımıza destek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Teknik düzeyde günlerce çalışmalar yaptık. Esnaflarımızın eski yerinde kalmalarını sağladık. Diğer esnaflarımız için de farklı noktalara konteyner bıraktık. Sorununuz olursa bizler orada olacağız. Ahmet Karacabey Caddesi örnek olacak. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Diğer caddelerimize de konteynerler yerleştiriliyor. İşlerinizin bereketli ve başarılı olması dileğiyle hepinize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflara geçici işyerlerinin anahtarları verildi.