Kahramanmaraş’ta çıkan depo yangınında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Gümüşdöven Mahallesi’nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araç ve depodaki ürünlere sıçradı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken itfaiye ekiplerine haber verildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında bir pikap, bir traktör, bir otomobil, yaklaşık 70 ton buğday, tarım aletleri ve 1 tona yakın motorin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.