Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan depremde yıkılan Çevikler Apartmanı enkazından bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. Enkazda olduğu düşünülen 11 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan depremde yıkılan Çevikler Apartmanı enkazından bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. Enkazda olduğu düşünülen 11 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta dün yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremlerde ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da 5 katlı Çevikler Apartmanı da yıkıldı. Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan son çıkan ise Şükrü Çevik isimli apartman sakini oldu. Ekiplerin enkazda olduğu düşünülen 11 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.