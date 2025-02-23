Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binanın duvarındaki raftaki kavanozlar artık yok. İlçenin simgesi haline gelen kavanozlar ve bina ekipler tarafından yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Elbistan’da ağır hasar alan bir bina, ayakta kaldığı sürede ilginç bir detayla gündeme gelmişti. Yıkımına karar verilen yapının duvarında, raflara dizili domates konservesi kavanozları, depremde ve depremden sonra 11 ay boyunca sarsılmadan yerinde durmayı başarmıştı. Ancak artık ne bina var, ne de o kavanozlar.

Yıkım ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkımla birlikte, duvarda asılı duran ve depremin hafızası gibi görülen kavanozlar da enkaza karıştı. Olayın sosyal medyada ve yerel halk arasında büyük yankı uyandırmasının ardından birçok kişi bölgeyi ziyaret etmiş, kavanozların sağlamlığı karşısında duygulanmıştı.

Mehmet Koç, "O bina yıkılmıştı ama kavanozlar hâlâ yerindeydi. Sanki depremi hatırlatıyordu. Şimdi o da gitti" diyerek hislerini dile getirmişti.

Binanın yıkımı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde binanın yıkımı sırasında yarım kaldığı ve sağlam olduğu dikkat çekti. Binanın kalan kısmı ise daha sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı.