Depremin ardından bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toplam 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Depremin ardından bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toplam 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afet bölgesine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ikinci gününde 2 cankurtaran itfaiye arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde 3 kişiyi daha yaralı olarak kurtardı. Ekipler son depremzedeyi 41 saat sonra çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şu ana kadar 5 depremzedeyi canlı olarak enkaz altından çıkaran ekiplere Düzce’den 13 kişilik itfaiye ekibi daha takviye olarak gönderildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 22 kişilik ekibi ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürecek.