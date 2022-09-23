Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ‘Ulusal Hane Ziyaret Programı’ çerçevesinde kentteki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönül aldı hem de sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ‘Ulusal Hane Ziyaret Programı’ çerçevesinde kentteki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönül aldı hem de sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla ‘Ulusal Hane Ziyareti Programı’ hayata geçirildi. Program; Kahramanmaraş Valiliği ve Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün katkıları ile uygulanıyor. Program çerçevesinde; vatandaşlar hanelerinde uzman personeller tarafından ziyaret edilerek, ilgili sosyal hizmet ve sosyal yardım modeli belirleme çalışmaları yürütülüyor.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, bu çerçevede Mevlüt Seyfi, Mehmet Ali Kaya ve Hatice Elmas ile ailelerinin misafiri olarak gönüllerini aldı.

Vatandaşlarla hasbıhal eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Vural, “Bizler, sizlerin evladı ve kardeşi gibiyiz. Allah, hayırlı ve bereketli ömürler versin. Sizlerin emrindeyiz” dedi.

Ulusla Hane Ziyaret Programı doğrultusunda tüm evlerin ziyaret edileceğini anlatan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın başlattığı ‘Ulusal Hane Ziyaret Programı’ çerçevesinde büyüklerimizin evlerini ziyaret ediyoruz. İnşallah, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz personeli sahadalar. İnşallah bütün evlerimizin kapıların çalacağız. Onlarla hasbıhal edeceğiz. Durumlarını paylaşacağız. Bizlerden bir talepleri ve ihtiyaçları varsa onları karşılamaya çalışacağız. Aynı zamanda çok geniş bir sosyal yardım ağımız oluştu. Desteklerimizi anlatacağız. Sosyal yardım modellerimizi geliştirmek için bilgi sistemlerimizi yenileceğiz. Devletimiz; yaşlılarımızın, engellilerimizin, hastalarımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında. Allah devletimize ve milletimize güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Vural’ın ilk durağı Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Mevlüt ve Cemile Seyfi çiftinin hanesi oldu. Yaşlı çift, Kaymakam Vural ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti, “Her zaman dua ediyoruz. Kaymakamımızı hanemizde ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah, ömrümüzden alsın Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne katsın” cümlesi ile dile getirdiler.

Tepebaşı Mahallesi’ndeki Mehmet Ali Kaya ise, “Devletimiz var olursa her şey olur inşallah. Yeter ki devletimiz var olsun. Devletimizin kapımızı çalmasına çok sevindik. Bizim tek dileğimiz devletimizin var olması. Başımızın üstünde yeriniz var. Cumhurbaşkanımıza her gün dua ediyoruz. Devlet büyüklerimizin misafirimiz olması bizleri memnun etti” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural’a, ziyaretlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Otlutepe ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emine Cuma eşlik etti.