Elbistan Belediyesinin dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı ücretsiz sosyal konut projesinin temeli atıldı.

Karaelbistan Mahallesi’nde temeli atılarak yapımına başlanan projedeki konutların depreme dayanıklı ve güvenli bir sıcak yuva olacağının altını çizen Elbistan Belediye Başkan Gürbüz, toplamda 40 daireyi ücretsiz olarak yapacaklarını söyledi.

Elbistan’ın, 6 Şubat’taki ikinci depremin merkez üssü olarak çok büyük hasar aldığını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Depremde Elbistan gerçekten kıyameti yaşadı. Çok büyük kayıplarımız oldu. Konutlarımız ve iş yerlerimizi çok büyük oranda kaybettik. Depremzede vatandaşlarımız için hemen Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca kalıcı konutların yapımına başlandı ve önemli bir kısmında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Karaelbistan Mahallemizdeki yaklaşık 3 bin 600 konutun üretimi büyük bir hızla sürüyor. Vatandaşlarımıza ‘hiç kimse açıkta kalmayacak’ şeklinde taahhütte bulunmuştuk. Herkesin başını sokabileceği bir konutu olsun istiyoruz. TOKİ, bir taraftan hak sahibi olan vatandaşlarımız için konut üretirken diğer taraftan da depremi ağır şekilde yaşamış, eşyalarını kaybetmiş, canlarını kaybetmiş ama hak sahibi olamamış vatandaşlarımız vardı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak kollarımızı onlar için sıvadık” dedi.

Konutların 80 metrekare ve 2+1 planda olacağını söyleyen Başkan Gürbüz, “Elbistan’da kimse evsiz kalmasın, herkesin bir yuvası olsun düşüncesiyle sosyal konut hamlesi başlattık. 40 daireden oluşan sosyal konut projemizin de bugün temelini atıyoruz. İlk etapta 20 konutun çalışmalarını başlatacağız. Yan yana 2 blok olarak yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları esnasında; projeyi hayata geçirdiğimiz noktanın depremsellik açısından en uygun yerlerden biri olduğunu belirledik. Bu bölgeye zemin+4 kattan oluşan 2 blok yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, “Bu sosyal sorumluluk projesiyle ev sahibi olacak vatandaşlarımızı noter huzurunda çekeceğimiz kurayla belirleyeceğiz. Vatandaşlarımız için geleceğe dair bir umut kapısı olacağını düşündüğümüz bu projeyi başarıyla sonuçlandırdıktan sonra yeni hamlelerle devamını getireceğiz. 2+1 planında 80 metrekare olarak dairelerimizi inşa ediyoruz. Anahtar teslim şeklinde olacak. Tamamen ücretsiz olacak. Projenin kaba inşaatında önümüzdeki 1,5 ay içerisinde önemli bir aşamaya ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii burada bizim için önemli olan mevsim şartları. Önümüzdeki yıl içerisinde de konutları teslim etmeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu

Projenin maliyetinin 80 milyon lira olduğunu duyuran Başkan Gürbüz, “Toplamda 80 milyon liralık bir bütçesi olan projeyi hayata geçirdik. Bunu yaparken de belediyemize ait olan bir arsayı değerlendirdik. İnşaat maliyeti için de yurt içi ve yurt dışındaki Elbistanlı iş adamlarımızdan talep ettik. Büyük bir kısmını da onlardan karşıladık. Belediye olarak kendi iş gücümüzü de burada seferber ediyoruz. Burada; devlet-millet el ele vererek Türkiye’de örnek olacak bir çalışma yapıyoruz. Engelli, dar gelirli, kendi imkanları ile konut alamayacak insanlara yeni bir yaşam kapısı aralamak istiyoruz. Onların umutlarını yeşertmek istiyoruz. Bu projeyi de bu açıdan önemsiyoruz. Bu projenin ardından kiracılara yönelik çalışmalarımızı da ilerleyen dönemde duyuracağız” diye konuştu.

Başkan Gürbüz, daha sonra butona basarak ilk betonu inşaat sahasına döktü.