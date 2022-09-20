Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, gaziler onuruna verilen yemekte, "Siz ve sizler gibi bu vatanın kahraman evlatları sayesinde de vatanımız ve devletimiz kıyamete kadar payidar olmaya devam edecek” dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, gaziler onuruna verilen yemekte, "Siz ve sizler gibi bu vatanın kahraman evlatları sayesinde de vatanımız ve devletimiz kıyamete kadar payidar olmaya devam edecek” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlama etkinlikleri çerçevesinde gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Adana Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Nezihe Yalvaç Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa Vali Dr. Süleyman Elban’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Vali Yardımcısı Adem Arslan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program boyunca tüm konuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Elban, yaptığı konuşmada, “Ülke için en kıymetli varlığı olan canından vazgeçebilmek fedakarlıkların en büyüğü. Gazilerimiz de ülkemiz için seve seve canından vazgeçmeye karar vermiş, bu fedakarlıkta bulunmuş ancak Rabbim onlara iki şerefli durumdan gaziliği nasip etmiş, şehitliği nasip etmemiş. Bu şerefli unvanlara sahip olmuş siz gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin sayesinde bu aziz vatan, bu Anadolu toprağı bizim için vatan olmuştur. İnşallah siz ve sizler gibi bu vatanın kahraman evlatları sayesinde de vatanımız ve devletimiz kıyamete kadar payidar olmaya devam edecek” dedi.

Program, Vali Elban’ın konuşmasının ardından şehitlerin ve ebediyete irtihal etmiş gazilerin ruhlarına İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından dua edilmesiyle sonlandı.