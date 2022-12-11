Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, muhtarları kabulünde, merkez ilçe Seyhan’ın güneyinde sağlık alt yapısını geliştirmeye yönelik kamu yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, muhtarları kabulünde, merkez ilçe Seyhan’ın güneyinde sağlık alt yapısını geliştirmeye yönelik kamu yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı güney mahallelerde görev yapan muhtarlar, Vali Elban’ı ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette muhtarlarla sohbet eden Vali Elban, “Muhtarlarımızın mahallelerinin ihtiyaçlarını, eksiklerini bizlere iletmesini son derece önemli buluyorum. Mahallelerimizle ilgili kamu hizmetleri başta olmak üzere yapılması gereken tüm çalışmalarda sizlerin desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

Muhtarların bölgede verilen sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerini dinleyen Vali Elban, Adana’da verilen sağlık hizmetlerinin genel itibarıyla çok kaliteli olduğunu kaydederek "İlimizin sağlık alt yapısını güçlendirmek ve güney Seyhan’da ikamet eden vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölgede sağlık alt yapısını geliştirmeye yönelik kamu yatırımlarını sürdürüyoruz" diye konuştu.