Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller yetiştirme gayesiyle çıktığımız bu yolda, bizlere her daim destek olan eğitim gönüllüsü tüm paydaşlarımızın katkılarıyla güzel Adana’mızın, eğitimde de daha güzel yerlere geleceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Vali Elban, İlköğretim Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bir eğitim-öğretim yılına daha başlıyor olmanın sevincini ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin, ülkelerin geleceğini şekillendiren en büyük güç olduğunu vurgulayan Vali Elban, şöyle devam etti:

"Her yaşta eğitimi ilke edinmiş, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmiş nitelikli insan gücünün varlığı, globalleşen dünyada toplumları bir adım öne taşımaktadır. Nitekim bizler de bu gerçekten hareketle güzel ülkemizin aydınlık istikbalinin emanet edileceği çocuklarımızın evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, bilgiyi üretebilen, analitik düşünebilen, yürekleri saygı ve sevgi dolu bireyler olması gayesiyle durmaksızın çalışıyoruz. Çünkü necip milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yolunda en güçlü kaynağın eğitimli genç nesiller olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza en iyi eğitimi sunmak temel hedefiyle okul öncesinden itibaren her kademedeki okullarımızın gerek fiziki şartlarını gerekse eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çaba harcıyor; ilimizi hep daha ileriye taşıyacak eğitim yatırımlarıyla geleceğimizi şekillendiriyoruz. ’Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller’ yetiştirme gayesiyle çıktığımız bu yolda, bizlere her daim destek olan eğitim gönüllüsü tüm paydaşlarımızın katkılarıyla güzel Adana’mızın, eğitimde de daha güzel yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. "

Vali Elban açıklamasında öğretmenlere, "Dünyanın en zor ama bir o kadar da özel görevini üstlenen sizlerin, insan yetiştirirken şartlar ne olursa olsun sevgi ve sabır yönünden cömert davranacağınıza, değişim ve gelişimin öncüsü olacağınıza inancımın tam olduğunu belirtirken görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğitim yuvalarında ülkemizin ve milletimizin ufuklarını aydınlatan birer ışık olacağını ifade eden Vali Elban, şunları kaydetti:

"İçinizdeki cevherin sürekli parıldaması için aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin de sorumluluklarınızın bilinciyle vatanına, milletine hayırlı fertler olarak yetişeceğinden asla şüphe duymuyorum. Hepinize eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum."