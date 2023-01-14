Düzenlenen törene 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, Gaziantep İl Müftüsü ve askeri erkan, kent protokolü ve diğer yetkililer katıldı.

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