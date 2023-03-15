Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından gittiği deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği felaketin yaşandığı ilk günden itibaren depremden etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi yardımlarını sürdürüyor. Dernek Başkanı Onur Şahin, yönetim kurulu, Elaziz gençlik ekibi ve üyeleri ile birlikte Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’taki çadır kent ve konteyner kentlere gıda, temel ihtiyaç ürünleri, hijyen setleri, kıyafet, ayakkabı, çocuk ürünleri, oyuncak ve nakit para yardımları dağıtıyor. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, depremin ardından Elazığ merkez, Keban, Ağın ve Baskil’e göç eden depremzede vatandaşlarını da unutmadı. Dernek üyeleri, merkez ve ilçelerde yaşayan depremzede vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar da ulaştırdı.