TFF 3. Lig 2. Grubun 9. haftasında Elazığspor, Anadolu Üniversitesini ağırlayacak.

3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 9. haftasında Anadolu Üniversitesini ağırlayacak. Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın göreve başlaması sonrası gözle görülür form artışı yaşayan bordo-beyazlılar, bir an önce üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan Elazığspor’da eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Pazar günü saat 13.30’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı İzmir bölgesinden Klasman Hakemi Hasan Avcı yönetecek.