Elazığspor, 2023-2024 Sezonu kamp programını belirledi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığspor, kamp programını belirledi. Bordo-Beyazlı kulüpten edinilen bilgiye göre Elazığspor, 10 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarının 1. etabı için toplanacak. Toplamda 3 etap kamp programı yapmayı planlayan Bordo-Beyazlı ekip, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda 1. etap kampını 10 gün yapacak ve izne ayrılacak. Verilecek olan izin sonrası bordo-beyazlı 2. etap kampını ya da Bolu’da, ya da Kartepe’de gerçekleştirecek. Hazırlık maçı ağırlıklı geçecek olan 2. etap kampının da 10 gün gerçekleştirileceği öğrenildi. Bordo-Beyazlı ekip bu etap kampının da tamamlanması sonrası izne ayrılacak ve 3. etap kampı için Elazığ’da yeniden bir araya gelecek.