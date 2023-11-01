Cumhuriyetin 100. yılına özel Elazığspor Store tarafından tasarlanan 100. yıl tişörtlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

3Gen Holding Elazığspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı Elazığspor Store tarafından sınırlı sayıda üretilen 100. yıl tişörtleri bordo-beyazlı taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Taraftarların heyecanla beklediği cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan 100. yıl baskılı tişörtler, Elazığspor Store tarafından 27 Ekim’den itibaren satışa sunuldu.

26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da ELFED tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde yer alan Elazığspor Store standında da satışa sunulan tişörtler, İstanbul’da ikamet eden Elazığspor’lu taraftarlar tarafından kısa sürede tüketildi. Siyah renkte tasarlanan tişörtte 1923 yılından 2023 yılına kadar tarih sıralaması, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün görseli ve 3GEN Holding Elazığspor kulüp logosu yer alıyor.