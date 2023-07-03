Elazığspor, yollarını ayırdığı takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan için bir veda mesajı yayımladı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Elazığspor, takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan ile yollarını ayırdı. Bordo-Beyazlı kulüp Erdoğan için bir veda mesajı yayımladı. Yolun Açık Olsun Yiğitcan Gakgo başlığıyla yayımlanan mesajda; “4,5 sezon boyunca ay yıldızlı çayda çıra armalı formamızı 88 kez terleten, takımımıza ağabeylik yaparak büyük fedakarlıklar gösteren takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan’ın sözleşmesi sona ermiştir. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı kaptanımız Yiğitcan Erdoğan’a teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” denildi.