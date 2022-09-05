Elazığspor, son 12 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Elazığspor, son 12 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

55 yıllık tarihinde 2022-2023 sezonu itibariyle yoluna TFF 3. Lig’den devam eden Elazığspor, ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor ile berabere kalarak sezona kötü başlama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 2010-2011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor’u 1-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 12 sezon açılış maçında da galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda sadece 4 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı. Elazığspor’un Türk Telekomspor galibiyeti sonrası sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde:

2011-2012: Kartalspor: 1 - Elazığspor: 0

2012-2013: Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2013-2014: Akhisarspor: 3 - Elazığspor: 1

2014-2015: Osmanlıspor: 4 - Elazığspor: 0

2015-2016: Göztepe: 2 - Elazığspor: 2

2016-2017: Manisaspor: 1 - Elazığspor. 0

2017-2018: Elazığspor: 0 - Altınordu: 2

2018-2019: Adanaspor: 1 - Elazığspor: 1

2019-2020: Bayburt Özel İdare: 3 - Elazığspor: 1

2020-2021: Bayburt Özel İdare: 2 - Elazığspor: 0

2021-2022: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2

2022-2023: Elazığspor: 0 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0