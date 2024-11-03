Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 10. haftasında sahasında Ankara Demirspor’u 3-2 yenen Elazığspor’da futbolcuların soyunma odasındaki halaylı galibiyet sevinci sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.
2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Ankara Demirspor’u 90+8. dakikada Melih İnan’ın attığı golle 3-2 yenen Elazığspor’da maç sonu büyük coşku yaşandı. Kurtlar Vadisi müziğiyle halay çeken futbolcuların görüntüsünü kulüp sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yüzlerce beğeni aldı.
Kaynak: iha