Son 3 maçta alınan yenilgilerin ardından Edirnespor deplasmanında alınan 3 puan ES Elazığspor camiasında bayram havası oluşturdu.

Son 3 maçta alınan yenilgilerin ardından Edirnespor deplasmanında alınan 3 puan ES Elazığspor camiasında bayram havası oluşturdu.

TFF 3. Lig 1. Grupta 3 hafta sonra galibiyet hasretine son veren Entegre Solar Elazığspor’da yüzler gülüyor. Son galibiyetini Çatalcaspor karşısında 2-1’lik skorla 5. haftada alan ES Elazığspor, o tarihten sonra oynadığı 3 lig maçında sırasıyla 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Kütahyaspor’a yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Haftalardır 10 puanda çakılı kalan bordo-beyazlılar, Edirnespor karşısında aldığı galibiyetle puanını 13’e yükseltti ve alt sıralarla arasına fark koymayı başardı.

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Futbolcular ve teknik heyet alınan galibiyetle moral bulurken, taraftarların haftalar sonra yüzü güldü.