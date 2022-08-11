TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da yeniden göreve getirilen Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını belirledi. Yeni yönetimde bir asbaşkan, dokuz 2. başkan olmak üzere toplam 25 kişi bulunuyor.

Elazığspor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Serkan Çayır ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

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